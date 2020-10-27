Кривцов і Мораес не увійшли до заявки "Шахтаря" на матч з "Інтером"

Футбольний клуб "Шахтар" назвав заявку на матч проти міланського "Інтера" у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

У складі донеччан 23 гравці, повідомляє пресслужба "Шахтаря".

Характерно, що до зявки не включені Сергій Кривцов, Жуніор Мораес та Фернандо, які пропустили передматчеве тренування. Разом з тим, до списку увійшли Тарас Степаненко та захисник Микола Матвієнко, які минулого тижня повернулися до загальної групи.

Заявка "Шахтаря":

воротарі - Андрій П'ятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко;

захисники - Додо, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Давіт Хочолава, Валерій Бондар, Вітао, Віктор Корнієнко, Маркіньйос Сіпріано;

півзахисники - Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Маркос Антоніо, Георгій Судаков, Тете, Манор Соломон, Владислав Вакула;

нападники - Дентінйьо, Богдан В'юнник.

Зустріч розпочнеться 27 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві о 19.55.

Турнірне становище команд у квартеті В ЛЧ: "Шахтар" - 3 очки, "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 1, "Інтер" - 1, "Реал" (Іспанія) - 0.

Фото: shakhtar.com.