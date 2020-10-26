У гравців завтра будуть енергія, бажання і амбіції перемогти «Інтер» - Каштру

Головний тренер «Шахтаря» має кадрові проблеми через спалах коронавірусу в команді.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру назвав умови для позитивного результату в матчі Ліги чемпіонів проти «Інтера», повідомляє Укрінформ.

«У матчі з «Реалом» у нас в складі було всього 3 гравця старше 22 років - Дентіньйо, Марлос і Хочолава. Я не дивлюся на вік гравця, для мене важливі його якості. Незважаючи на те, що завтра нам належить зіграти з найсильнішим «Інтером», який бореться за чемпіонство Серії А і хоче вийти в плей-офф з першого місця, всі хлопці буду сконцентровані.

У команди повинно бути шалене бажання перемагати, навіть з такими молодими хлопцями. У гравців завтра будуть енергія, бажання і амбіції перемогти. Також повинна бути дисципліна і строгість. Команда завжди повинна залишатися командою.

Ми постараємося вибрати на завтра самий компетентний склад. Найскладніше в житті тренера з гравцями, які пережили COVID-19, те, що є хлопці, які в цій ситуації багато грали і у них накопичилася втома. А є інші хлопці, які пропустили два тижні і не тренувалися. Все це створює важку ситуацію. Ми завжди сильніші, коли разом, але розумію, що деякі гравці можуть давати більше команді. Ми сильні тільки тоді, коли ми команди», - заявив головний тренер «Шахтаря».

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» і «Інтер» зіграють в матчі ЛЧ завтра о 19:55. За підсумками першого туру команда Луїша Каштру лідирує в групі B з трьома очками.