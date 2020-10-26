Луческу: "Інтеру" навіть з його досвідом буде складно із "Шахтарем"

Головний тренер футболістів київського "Динамо" Мірча Луческу поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та "Інтером".

На думку Луческу, який був наставником "Шахтаря" в 2004-2016 роках, міланському клубу буде нелегко у майбутній грі, повідомляє італійське видання TMW.

"Президент "Шахтаря" дуже любить футбол. За останні дванадцять років він придбав відмінних гравців, команда продовжує зростати. Нові футболісти швидкі, сильні, вони добре вибудовують гру. "Інтеру" буде складно, навіть незважаючи на те, що у "Шахтаря" менше досвіду, ніж у "нерадзуррі", - сказав Луческу.

Як повідомлялося, поєдинок другого туру групового раунду "Шахтар" - "Інтер" відбудеться у вторінк, 27 жовтня на на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок зустрічі - о 19.55.

Турнірне становище у квартеті В ЛЧ: "Шахтар" - 3 очки, "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 1, "Інтер" - 1, "Реал" (Іспанія) - 0.

Фото: tuttomercatoweb.com.