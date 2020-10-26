Букмекери дали прогноз на матч «Ференцварош» - «Динамо» в Лізі чемпіонів УЄФА
Укрінформ
У груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА цього тижня відбудуться поєдинки другого туру.
Футболісти київського "Динамо" (група G) 28 жовтня в Будапешті зійдуться з угорським "Ференцварошем", передає Укрінформ.
Букмекери вважають український клуб фаворитом матчу.
Авторитетна британська букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх "Динамо" коефіцієнтом 2,10, нічию - 3,40, перемогу "Ференцвароша" - 3,60.
Відзначимо, що зустріч "Ференцварош" - "Динамо" розпочнеться о 22.00 за київським часом.
В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" зустрінеться в Турині з іспанською "Барселоною".
Турнірне становище: "Барселона" - 3 очки, "Ювентус" - 3, "Динамо" - 0, "Ференцварош" - 0.
Фото: soft-seo.com.