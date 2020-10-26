Берінчик може дістати шанс зустрітися в рингу з кривдником Ломаченка
Беринчик, зокрема, має шанс зустрітися в рингу з Лопесом через своє високе місце в рейтингу WBO, повідомляє Suspilne.media.
"У тому випадку, якщо Лопес перейде до категорії вище, залишивши вакантними всі пояси, Беринчик братиме участь у відбіркових поєдинках, аби отримати шанс боксувати за вакантний титул. Якщо ж Лопес залишиться і захищатиме пояс, ми робитимемо свою справу для того, щоб Дениса визнали офіційним претендентом, і він дістав шанс боксувати з чемпіоном світу", - заявив Красюк.
У боксерському рейтингу WBO Денис Беринчик йде на третьому місці.
Як повідомляв Укрінформ, 23-річний американець Лопес став 18 жовтня наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії легкої ваги, відібравши у Лас-Вегасі (Невада, США) у 32-річного Ломаченка чемпіонські пояси WBC, WBA Super та WBO.
Фото: k2ukraine.com.