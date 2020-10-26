Берінчик може дістати шанс зустрітися в рингу з кривдником Ломаченка

Генеральний директор боксерської промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси українця Дениса Берінчика, заявив про те, що його підопічний може стати претендентом на титули американця Теофімо Лопеса.

Беринчик, зокрема, має шанс зустрітися в рингу з Лопесом через своє високе місце в рейтингу WBO, повідомляє Suspilne.media.

"У тому випадку, якщо Лопес перейде до категорії вище, залишивши вакантними всі пояси, Беринчик братиме участь у відбіркових поєдинках, аби отримати шанс боксувати за вакантний титул. Якщо ж Лопес залишиться і захищатиме пояс, ми робитимемо свою справу для того, щоб Дениса визнали офіційним претендентом, і він дістав шанс боксувати з чемпіоном світу", - заявив Красюк.

У боксерському рейтингу WBO Денис Беринчик йде на третьому місці.

Як повідомляв Укрінформ, 23-річний американець Лопес став 18 жовтня наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії легкої ваги, відібравши у Лас-Вегасі (Невада, США) у 32-річного Ломаченка чемпіонські пояси WBC, WBA Super та WBO.

Фото: k2ukraine.com.