Скрипник став кращим тренером 7 туру чемпіонату УПЛ

Наставника луганської "Зорі" Віктора Скрипника визнали кращим тренером 7-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

"Підопічні Скрипника здобули єдину в турі розгромну перемогу, перегравши львівський "Рух" з рахунком 4:0", - зазначається у повідомленні.

Головний тренер "Зорі" набрав 4,6 очка з п'яти можливих за п'ятьма критеріями оцінки.

Фото: zarya-lugansk.com.