«Ференцварош» і «Динамо» в Лізі чемпіонів УЄФА розсудять арбітри зі Словаччини
Зустріч в Будапешті між угорським "Ференцварошем" і київським "Динамо" судитимуть рефері зі Словаччини, повідомляє Укрінформ.
Суддівську бригаду очолить 36-річний Іван Кружляк, асистенти рефері - Томаш Сомолані і француз Сіріль Грінгор, четвертий арбітр - Борис Маргефка.
Матч «Ференцварош» - «Динамо» відбудеться в середу, 28 жовтня. Початок - о 22.00 за київським часом.
В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" зустрінеться в Турині з іспанською "Барселоною".
Турнірне становище: "Барселона" - 3 очки, "Ювентус" - 3, "Динамо" - 0, "Ференцварош" - 0.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" (група В) у вівторок, 27 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві зійдеться з італійським клубом "Інтер" із Мілана.
Фото: УЄФА.