«Ференцварош» і «Динамо» в Лізі чемпіонів УЄФА розсудять арбітри зі Словаччини

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч в Будапешті між угорським "Ференцварошем" і київським "Динамо" судитимуть рефері зі Словаччини, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 36-річний Іван Кружляк, асистенти рефері - Томаш Сомолані і француз Сіріль Грінгор, четвертий арбітр - Борис Маргефка.

Матч «Ференцварош» - «Динамо» відбудеться в середу, 28 жовтня. Початок - о 22.00 за київським часом.

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" зустрінеться в Турині з іспанською "Барселоною".

Турнірне становище: "Барселона" - 3 очки, "Ювентус" - 3, "Динамо" - 0, "Ференцварош" - 0.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" (група В) у вівторок, 27 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві зійдеться з італійським клубом "Інтер" із Мілана.

Фото: УЄФА.