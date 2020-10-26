Ісмаїлі не зіграє за «Шахтар» до кінця року

Захисник донецького «Шахтаря» Ісмаїлі не допоможе команді до кінця року.

За інформацією Shakhtar News. 30-річний бразильський футболіст продовжує відновлюватися після травми коліна, але навряд чи зможе допомогти команді в 2020 році, передає Укрінформ.

«Шахтар» чекає на його повернення перед другою половиною сезону.

Нагадаємо, Ісмаїлі отримав травму ще в червні і з тих пір не грає. Його місце на лівому фланзі зайняв Віктор Корнієнко.

Фото: ФК "Шахтар".