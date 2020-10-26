Ісмаїлі не зіграє за «Шахтар» до кінця року

Ісмаїлі не зіграє за «Шахтар» до кінця року

Укрінформ
Захисник донецького «Шахтаря» Ісмаїлі не допоможе команді до кінця року.

За інформацією Shakhtar News. 30-річний бразильський футболіст продовжує відновлюватися після травми коліна, але навряд чи зможе допомогти команді в 2020 році, передає Укрінформ.

«Шахтар» чекає на його повернення перед другою половиною сезону.

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Нагадаємо, Ісмаїлі отримав травму ще в червні і з тих пір не грає. Його місце на лівому фланзі зайняв Віктор Корнієнко.

Фото: ФК "Шахтар".

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