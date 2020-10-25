"Колос" і "Минай" забили чотири м'ячі у матчі чемпіонату України з футболу

Футболісти ковалівського "Колоса" і закарпатського "Миная" зіграли внічию 2:2 у поєдинку 7-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Авторами голів на стадіоні "Колос" у Ковалівці Васильківського району Київщини стали Вадим Мілько, який відзначився на 19-й хвилині, Мамаду Данфа (63) - у "Колоса"; Анатолий Нурієв (17, з пенальті), Антон Шиндер (62) - у складі "Миная", повідомляє Укрінформ.

Тур завершить недільний матч луганської "Зорі" і львівського "Руха".

Результати інших поєдинків:

"Шахтар" (Донецьк) - "Ворскла" (Полтава) - 1:1

голи: Манор Соломон (33-тя хвилина) - Владислав Кулач (7)

"Динамо" (Київ) - "Олександрія" - 1:0

гол: Денис Попов (1)

"Олімпік" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів) - 0:2

голи: Ілля Шевцов (24), Андрій Тотовицький (37);

"Львів" - "Дніпро-1" - 1:3

голи: Юрій Кравчук (24) - Ігор Когут (14), Артем Довбик (25), Олексій Чичиков (83);

"Інгулець" (Петрове Кіровоградської області) - "Маріуполь" - 1:1

голи: Денис Балан (6) - Артем Бондаренко (8).

Турнірне становище: "Динамо" - 17 очков (после 7-ми игр), "Ворскла" - 15 (7), "Шахтар" - 13 (7), "Десна" - 12 (7), "Колос" - 12 (7), "Маріуполь" - 11 (7), "Олімпік" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (7), "Дніпро-1" - 8 (7), "Зоря" - 6 (6), "Інгулець" - 5 (7), "Минай" - 5 (6), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (6).

Фото: ФК "Колос".