АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Шеффілд Юнайтед»

Команда Юргена Клоппа піднялась на 2-е місце.

В матчі 6-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» вдома обіграв «Шеффілд Юнайтед» 2:1, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон здобув непросту перемогу, обігравши на своєму полі «Шеффілд Юнайтед» 2:1. Гості забили першими (Берг). Але потім Фірміно і Жота принесли «Ліверпулю» перемогу.

В першій трійці АПЛ розташувалися: 1.«Евертон» - 13 (5), 2.«Ліверпуль» - 13 (6), 3.«Астон Вілла» - 12 (5).

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