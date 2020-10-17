АПЛ: «Ліверпуль» і «Евертон» зіграли внічию в дербі

«Евертон» продовжив серію без поразок і лідирує в чемпіонаті.

В матчі 5-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» на чужому полі зіграв внічию з «Евертоном» 2:2, повідомляє Укрінформ.

Несподіваний лідер чемпіонату – «Евертон» приймав у мерсісайдському дербі своїх земляків «Ліверпуль». Матч завершився внічию 2:2. У господарів відзначились Кін і Кальверт-Льюїн. За «Червоних» забивали Мане і Салах.

«Евертон» завершував матч вдесятьох (вилучили Рішарлісона). У більшості «Ліверпуль» забив (Гендерсон), але гол відмінили через офсайд.

В центральному матчі 5-го туру «Ман Сіті» сьогодні, 17 жовтня, прийматиме «Арсенал» (19:30).

«Евертон» продовжив серію без поразок і залишається лідером чемпіонату. В першій трійці розташувалися: 1.«Евертон» - 13 (5), 2.«Ліверпуль» - 10 (5), 3.«Астон Вілла» - 9 (3).

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