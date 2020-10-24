Українець Сачко переміг Ербера у своїй дебютній грі на турнірах АТР
Укрінформ
Українець Віталій Сачко (529-е місце у рейтингу АТР) сенсаційно переміг у суботу француза П'єра-Юга Ербера (№82 АТР) на старті кваліфікації хардового турніру у Відні із призовим фондом 1 млн 409 тис 510 дол.
Результат матчу - 1:6, 6:4, 6:3, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 47 хвилин.
У фіналі кваліфікації 23-річний Сачко зустрінеться зі 104-ю "ракеткою" світу Норбертом Гомбошем (Словаччина), який переміг грузина Ніколоза Басилашвілі (№34 АТР).
Тенісні змагання у столиці Австрії завершаться 1 листопада.
Фото: ftu.org.ua.