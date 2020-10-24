Марта Костюк зіграє у півфіналі турніру ITF в США

Українка Марта Костюк впевнено подолала чвертьфінальну стадію турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Мейконі (США) з призовим фондом $80 тисяч.

За вихід до півфіналу змагань Костюк за півтори години завдала поразки посіяній під першим номером японці Мисак Дої - 6:1, 6:2, передає Укрінформ.

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Путівку у фінал турніру Костюк розіграє 24 жовтня з Магдаленою Френх з Польщі, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Фото: Getty Images.