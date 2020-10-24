Марта Костюк зіграє у півфіналі турніру ITF в США
Укрінформ
Українка Марта Костюк впевнено подолала чвертьфінальну стадію турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Мейконі (США) з призовим фондом $80 тисяч.
За вихід до півфіналу змагань Костюк за півтори години завдала поразки посіяній під першим номером японці Мисак Дої - 6:1, 6:2, передає Укрінформ.
Путівку у фінал турніру Костюк розіграє 24 жовтня з Магдаленою Френх з Польщі, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.
Фото: Getty Images.