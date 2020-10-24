"Шахтар" і "Ворскла" не визначили переможця у грі УПЛ

Футболісти донецького "Шахтаря" і полтавської "Ворскли" зіграли внічию (1:1) у стартовому матчі 7-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова у Києві забили: Манор Соломон (33) - у донеччан; Владислав Кулач (7) - у полтавців, передає Укрінформ.

Вилучення: Пап-Альюн Ндіає ("Ворскла", 54-та хвилина).

Першого ігрового дня також зустрінуться київське "Динамо" і "Олександрія" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "2+2"), донецький "Олімпік" і чернігівська "Десна" (17.00; "Футбол 2"), ФК "Львів" і "Дніпро- 1" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 25 жовтня, заплановані поєдинки "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з "Маріуполем" (14.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" із закарпатським "Минаєм" (17.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" зі львівським "Рухом" (19.30; "Уніан-ТБ").

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Турнірне становище: "Ворскла" - 15 очок (після 7-ми ігор), "Динамо" - 14 (6), "Шахтар" - 12 (7), "Колос" - 10 (6), "Маріуполь" - 10 (6), "Олімпік" - 9 (6), "Десна" - 9 (6), "Олександрія" - 9 (6), "Зоря" - 6 (6), "Дніпро-1" - 5 (6), "Інгулець" - 4 (6), "Минай" - 4 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (5).

Фото: shakhtar.com.