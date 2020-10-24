Шевченко оголосив розширений склад збірної України з футболу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив розширений список футболістів національної команди для підготовки до матчів у листопаді.

До списку, який скоротиться ближче до початку збору, увійшли 32 гравці, серед яких один дебютант - захисник донецького "Шахтаря" Віктор Корнієнко, повідомив пресаташе національної збірної Олександр Гливинський.

11 листопада "синьо-жовті" в Хожуві проведуть товариську зустріч із Польщею, 14-го в Лейпцигу в Лізі націй зіграють із Німеччиною, а 17-го в Люцерні - зі Швейцарією.

Читайте також: Збірна Польщі з футболу назвала склад на матч проти України

Склад збірної України з футболу:

воротарі - Андрій Пятов ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія);

захисники - Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі - "Шахтар"), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі - "Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія);

півзахисники - Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі - "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Шахов (АЕК, Греція), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія);

нападники - Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо").

Фото: uaf.ua.