«Барселона» - «Реал». Прогноз Олександра Шовковського

Прогноз на матч «Барселона» - «Реал»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.6.

Головний матч вихідних в Європі. Обидва гранди в пошуках своєї гри і лише входять в сезон, тому ніхто не обіцяє супервидовища на полі. А от чого не бракуватиме, то це емоцій і боротьби. А на який результат чекати аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

У минулому турі «Барселона» несподівано поступилася на виїзді «Гетафе» (0:1). Після двох перемог на старті каталонці вже другий матч не можуть перемогти. Як наслідок, команда Рональда Кумана набрала лише 7 очок в 4 матчах і опустилася на 9-е місце в Ла Лізі.

У домашніх поєдинках Ла Ліги «Барселона» програла всього 1 раз в 33 останніх матчах (28 перемог, 4 нічиї). Крім того, на «Камп Ноу» каталонці не програють «Реалу» в 4 останніх поєдинках в чемпіонаті (1 перемога, 3 нічиї). На старті ЛЧ каталонці очікувано розгромили «Ференцварош» (5:1).

У попередньому турі чинний чемпіон раптово поступився на своєму полі новачку Ла Ліги «Кадісу» (0:1). До цього підопічні Зінедіна Зідана не програвали в 15 поєдинках Ла Ліги поспіль (13 перемог, 2 нічиї). В 5 стартових матчах сезону «Реал» виграв 3 (1 нічия, 1 поразка), набрав 10 очок і посідає 3-є місце.

На виїзді в чемпіонаті безпрограшна серія команди становить 8 матчів (6 перемог, 2 нічиї). Відзначимо, що під керівництвом Зідана мадридці не програли «Барселоні» в 7 з 9 поєдинків у всіх турнірах (4 перемоги, 3 нічиї). В Лізі чемпіонів «Реал» програв вдома «Шахтарю» 2:3.

«Барселона» - «Реал». Прогноз

Перше Класико для Рональда Кумана у якості головного тренера «Барселони». І він не захоче його програти. Результат важливий і для Зінедіна Зідана. Як наслідок, побачимо раціональний футбол. Але голи точно будуть.