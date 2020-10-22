Футбол: матч 7 туру УПЛ "Шахтар" - "Ворскла" пройде у Києві

Згідно з постановою дирекції української футбольної Прем'єр-ліги, матч 7-го туру національного чемпіонату "Шахтар" (Донецьк) - "Ворскла" (Полтава) відбудеться 24 жовтня у Києві.

Як повідомляє пресслужба УАФ, місце проведення зустрічі - НТК імені Баннікова, передає Укрінформ.

Матч розпочнеться о 14.00. Номінальним господарем матчу визначений "Шахтар".

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Зазначається також, що у другому колі (20-й тур) зустріч "Ворскла" - "Шахтар" відбудеться у Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського (за умови належної санітарно-епідемічної ситуації). Номінальною господаркою гри буде "Ворскла".

Фото: upl.ua.