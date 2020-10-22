Україна піднялася на 23 місце рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна після жовтневих матчів проти Франції (1:7), Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0) посідає 23-є місце, передає Укрфнформ.

Порівняно з попереднім рейтингом наша країна піднялася на одну позицію і має 1539 балів. Серед представників УЄФА українська команда йде 15-ю.

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають такі місця: Нідерланди - 15-те (мінус 2 позиції), Австрія - 25-те (плюс 2).

Опоненти України у Лізі націй: Іспанія - 6-те місце (+1), Німеччина - 14-те (0), Швейцарія - 16-те (-1).

Рейтинг ФІФА на 22.10.2020:

1. Бельгія - 1765 балів

2. Франція - 1752

3. Бразилія - 1725

4. Англія - 1669

5. Португалія - 1661

6. Іспанія - 1639

7. Уругвай - 1637

8. Аргентина - 1636

9. Хорватія - 1634

10. Колумбія - 1631

…23. УКРАЇНА - 1539.

Фото: uaf.ua.