Україна піднялася на 23 місце рейтингу ФІФА
Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна після жовтневих матчів проти Франції (1:7), Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0) посідає 23-є місце, передає Укрфнформ.
Порівняно з попереднім рейтингом наша країна піднялася на одну позицію і має 1539 балів. Серед представників УЄФА українська команда йде 15-ю.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають такі місця: Нідерланди - 15-те (мінус 2 позиції), Австрія - 25-те (плюс 2).
Опоненти України у Лізі націй: Іспанія - 6-те місце (+1), Німеччина - 14-те (0), Швейцарія - 16-те (-1).
Рейтинг ФІФА на 22.10.2020:
1. Бельгія - 1765 балів
2. Франція - 1752
3. Бразилія - 1725
4. Англія - 1669
5. Португалія - 1661
6. Іспанія - 1639
7. Уругвай - 1637
8. Аргентина - 1636
9. Хорватія - 1634
10. Колумбія - 1631
…23. УКРАЇНА - 1539.
Фото: uaf.ua.