Україна піднялася на 23 місце рейтингу ФІФА

Україна піднялася на 23 місце рейтингу ФІФА

Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна після жовтневих матчів проти Франції (1:7), Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0) посідає 23-є місце, передає Укрфнформ. 

Порівняно з попереднім рейтингом наша країна піднялася на одну позицію і має 1539 балів. Серед представників УЄФА українська команда йде 15-ю. 

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають такі місця: Нідерланди - 15-те (мінус 2 позиції), Австрія - 25-те (плюс 2).

Опоненти України у Лізі націй: Іспанія - 6-те місце (+1), Німеччина - 14-те (0), Швейцарія - 16-те (-1).

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Рейтинг ФІФА на 22.10.2020:

1. Бельгія - 1765 балів

2. Франція - 1752

3. Бразилія - 1725

4. Англія - 1669

5. Португалія - 1661

6. Іспанія - 1639

7. Уругвай - 1637

8. Аргентина - 1636

9. Хорватія - 1634

10. Колумбія - 1631

…23. УКРАЇНА - 1539.

Фото: uaf.ua.

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