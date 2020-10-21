Перша ліга: "Чорноморець" переміг "ВПК-Агро" і продовжує лідирувати

Футболісти одеського "Чорноморця" здобули у середу чергову перемогу в чемпіонаті України серед команд Першої ліги.

У 8-у турі лідери першості обіграли на стадіоні "Метеор" у Дніпрі клуб "ВПК-Агро" із села Шевченківка Магдалинівського району Дніпропетровщини - 2:0, передає Укрінформ.

Голами в команді Сергія Ковальця відзначилися Віктор Лиховидько (35-я хвилина) та Артур Авагімян (90+1, з пенальті).

Результати інших поєдинків туру: "Полісся" (Житомир) - "Кремінь" (Кременчук) - 2:0, "Оболонь" (Київ) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 1:0, "Кристал" (Херсон) - "Гірник-Спорт " (Горішні Плавні) - 1:3, "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Нива" (Тернопіль) - 2: 1, "Миколаїв" - "Верес" (Рівне) - 0:0, "Альянс" (Липова Долина) - "Волинь" - (Луцьк) - 0:2, "Металіст 1925" (Харків) - "Авангард" (Краматорськ) - 2:1.

Становище лідерів Першої ліги: "Чорноморець" - 18 очок (після 8-ми ігор), "Металіст 1925" - 15 (7), "Гірник-Спорт" - 14 (7), "Волинь" - 12 (7).

Фото: chernomorets.odessa.ua.