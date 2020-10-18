"Олімпік" програв "Ворсклі" матч футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти донецького "Олімпіка" поступилися полтавській "Ворсклі" у поєдинку 6-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершився поразкою "Олімпіка" з рахунком 0:1, повідомляє Укрінформ.

Автором вирішального голу став Владислав Кулач, якому на 70-й хвилині асистував Дмитро Щербак.

"Ворскла" завершувала гру у меншості - за другу жовту картку наприкінці зустрічі з поля був вилучений ганійський захисник гостей Наджиб Якубу (90+2).

На неділю, 18 жовтня, також заплановані поєдинки "Інгульця" (селище Петрове Кіровоградської області) із земляками з "Олександрії", "Дніпра-1" з чернігівською "Десною".

Результати матчів чемпіонату УПЛ, що відбулися у суботу, 17 жовтня:

"Минай" - "Маріуполь" - 0:1

гол: Артем Бондаренко (90+2 хвилина, з пенальті);

"Шахтар" (Донецьк) - "Львів" - 5:1

голи: Віктор Коваленко (4, 18), Маркос Антоніо (10), Дентінью (16), Манор Соломон (50) - Шина (25);

"Рух" (Львів) - "Динамо" (Київ) - 0:2

голи: Карлос де Пена (30), Жерсон Родрігес (90+1);

"Зоря" (Луганськ) - "Колос" (Ковалівка) - 1:1

голи: Владислав Кочергін (44) - Євген Селезньов (90+3, з пенальті).

Турнірне становище: "Динамо" - 14 очок (після 6-ти ігор), "Ворскла" - 14 (6), "Шахтар" - 12 (6), "Колос" - 10 (6), "Маріуполь" - 10 (6), "Десна" - 9 (5), "Олімпік" - 9 (6), "Зоря" - 6 (6), "Олександрія" - 6 (5), "Інгулець" - 4 (5), "Минай" - 4 (5), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).