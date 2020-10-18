Павло Яковенко очолив «Оболонь»

55-річний Яковенко не працював тренером з 2012 року.

Павло Яковенко став головним тренером «Оболоні», повідомляє сайт київського клубу.

У тренерський штаб також увійшли Геннадій Литовченко, Валерій Іващенко та тренер воротарів Геннадій Тарасюк. Деталі контрактів не повідомляються.

55-річний Яковенко не працював тренером з 2012 року. Останнім місцем його роботи була молодіжна збірна України, яку він виводив в груповий етап чемпіонату Європи U-21 2011 року.

Також Яковенко працював у юнацькій збірній України. Крім того, тренував «Ростов», «Кубань», «Хімки», «Борисфен-2», «Уралан» і «Металург» (Нікополь).

«Оболонь» після 7 турів йде передостанньою в турнірній таблиці першої ліги. У 5 матчах команда набрала 4 очки - 1 перемога, 1 нічия і 3 поразки.

До 16 жовтня головним тренером команди був Валерій Іващенко, який увійшов до тренерського штабу Яковенка.