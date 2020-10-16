Перша ліга: «Волинь» не зуміла обіграти вдома «Металіст 1925»

«Чорноморець» втримує лідерство після матчів 7-го туру.

В центральному матчі 7-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Волинь» на своєму полі зіграла внічию з «Металістом 1925» - 0:0, повідомляє Укрінформ.

У Луцьку зустрілись претенденти на путівки в УПЛ – «Волинь» та харківський «Металіст 1925». Втім, м’ячів команди не забивали – нічия 0:0. Харківська команда вже другий матч поспіль грає у нульову нічию.

Результати інших матчів 7-го туру: «Гірник-Спорт» - «Агробізнес» - 0:0, «Верес» - «Нива» (Тернопіль) – 3:1, «Прикарпаття» - «ВПК-Агро» - 0:1, «Авангард» (Краматорськ) - «Кристал» (Херсон) - 2:1, «Оболонь» - «Миколаїв» - 1:1.

Також сьогодні зіграють ще один поєдинок: «Чорноморець» - «Кремінь». Матч «Альянс» - «Полісся» перенесли.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Чорноморець» - 12 (6), 2.«Металіст 1925» - 12 (6), 3.«Гірник-Спорт» - 11 (6), 4.«Миколаїв» - 10 (6).

Фото: metalist1925.com