Арум: Бій Ломаченко - Лопес є найбільшим з часу, як бокс повернувся

Президент боксерської промоутерської компанії Top Rank Боб Арум висловив думку про об'єднавчий чемпіонський поєдинок між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом.

Як повідомляє Boxingscene, Арум назвав цей бій "грандіозним", передає Укрінформ.

"Це грандіозний бій. Він найбільший, найбільш гучний з того часу, як бокс повернувся. Для мене наявність бою такого калібру на широко поширеній платформі саме по собі є досягненням", - заявив промоутер.

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Як повідомляв Укрінформ, поєдинок між володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Ломаченком та чемпіоном IBF Лопесом відбудеться у ніч з 17-го на 18 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (Невада, США).

Фото: boxingscene.com.