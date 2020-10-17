Ломаченко і Лопес показали однакову вагу на зважуванні

Чемпіони світу з боксу в легкій вазі українець Василь Ломаченко та американець Теофімо Лопес на фінальному зважуванні перед боєм показали однакову вагу.

Як повідомляє Xsport, на вагах під боксерами засвітилися цифри 135 фунтів (61,2 кілограма), що є граничною нормою легкого дивізіону, передає Укрінформ.

Поєдинок відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня в Лас-Вегасі (США).

Нагадаємо, Ломаченко провів провів 15 боїв на професійному рингу, в яких здобув 14 перемог (10 нокаутом). В активі Лопеса 15 перемог в 15-ти поєдинках (13 нокаутом).

Фото: Las-Vegas Review.