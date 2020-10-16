Ломаченко – Лопес: прогноз на бій

Ломаченко – Лопес: прогноз на бій

Укрінформ
Досвід та техніка Ломаченка проти сили та удару Лопеса

Цієї неділі в Лас-Вегасі відбудеться, мабуть, головний бій 2020 року. У Києві в цей час буде близько 5-6 годин ранку. Український боксер Василь Ломаченко, який володіє титулами WBC Franchise, WBA Super і WBO, зустрінеться з американцем Теофімо Лопесом (чемпіон за версією IBF).

Переможець цього поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі з серпня 1990 року. Минулого разу поясами WBC, WBA і IBF одночасно володів Пернелл Вітакер. Шанси на успіх у українця солідні, експерти Parimatch дають йому 72% на перемогу, залишаючи Лопесу 23% (в 5% оцінюється нічия).

Насправді, протистояння боксерів почалося вже давно. Теофімо безліч разів не соромився у висловах на адресу Василя, через що Ломаченко пригрозив як слід провчити його. «Лопеса у дворі не навчили, що за мовою потрібно стежити. Я хочу затягнути його в глибоку воду, опустити на дно і тримати під водою без повітря», - заявив українець.

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Багато хто відзначає, що Лопес дійсно перестарався з трештоком і може поплатитися за це. Ломаченку це лише додасть агресії та мотивації. Лопесу всього 23 роки, тоді як Василю вже 32, він більш досвідчений. Водночас, вони обидва провели в професіоналах по 15 боїв. Ломаченко, нагадаємо, поступився лише одного разу, тоді як Лопес ще не програвав. Правда, і суперники у Василя були більш складними.

Саме досвід і має зіграти ключову роль в цьому бою. Швидше за все, Ломаченко спробує виснажити Лопеса, щоб потім, у другій половині поєдинку, закінчити все нокаутом. Втім, здійснити такий план буде дуже непросто. Якщо Теофімо пару раз зловить Василя, бій може піти вже за зовсім іншим сценарієм.

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Також Ломаченко не любить, коли на нього тиснуть, пресингують. Лопес може обрати таку тактику, в якій буде проводити комбінації, не давати українцеві відповідати і набирати очки. В цьому випадку у Теофімо з'явитися шанс виграти поєдинок рішенням суддів.

У будь-якому випадку, нас чекає поєдинок двох чемпіонів і це означає, що ми побачимо справжнє видовище. Заради такого точно варто прокинутися раніше навіть у неділю.

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