Україна підніметься в рейтингу ФІФА на 23-є місце

Україна перебуватиме в 2-му кошику при жеребкуванні відбору на ЧС-2022.

Після жовтневих матчів очікується оновлення рейтингу ФІФА для збірних. Організація оприлюднить свіжі дані 22 жовтня. Неофіційно вже відомо, що збірна України обходить Перу і піднімається на одну позицію в рейтингу, з 24-го на 23-е місце, повідомляє Sport.ua.

У жовтні українці програли в товариському матчі Франції (1:7), в Лізі націй поступилися Німеччині (1:2) і обіграли Іспанію (1:0).

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Лідирує в рейтингу ФІФА Бельгія. На другому місці Франція, на третьому – Бразилія.

Суперники України по Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди - 15 місце (було: 13), Австрія - 25 місце (було: 27). Суперники України в Лізі націй: Іспанія - 6 місце (було: 7), Німеччина - 14 місце (не змінилося), Швейцарія - 16 місце (було: 15).

Рейтинг має велике значення для жеребкування відбору ЧС-2022. Буде 10 груп по 5 або 6 команд. Перші місця груп безпосередньо вийдуть до фінальної частини, а другі - потраплять в раунд плей-офф кваліфікації.

Уже можна сказати, що Україна перебуватиме в 2-му кошику при жеребкуванні відбору зони УЄФА на ЧС-2022.