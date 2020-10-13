Збірна України обіграла іспанців у матчі Ліги націй УЄФА

У четвертому турі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України у Києві перемогли національну команду Іспанії з рахунком 1:0.

Автором переможного голу на НСК "Олімпійський" став Віктор Циганков, якому на 76-й хвилині асистував Андрій Ярмоленко, сообщает Укринформ.

Українці здобули першу перемогу над іспанцями в очному протистоянні.

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А в Кельні Німеччина і Швейцарія зіграли у результативну нічию - 3:3.

Турнірне становище: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Збірна України свої заключні матчі групового етапу Ліги націй УЄФА проведе на виїзді 14 і 17 листопада проти Німеччини і Швейцарії.