Командна гра і самовіддача – складові успіху – Шевченко

За словами головного тренера, гра без м'яча була основним принципом сьогоднішньої перемоги.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу в 4-му турі Ліги націй проти Іспанії (1:0), повідомляє Укрінформ.

«Я думаю, що мені сьогодні немає сенсу щось говорити. Хлопці все сказали своїм ставленням, самовіддачею, вони взяли перелаштування, які ми запропонували. Вони до кінця виконували. Це їхня перемога.

Я радий, що мої слова діють. Вони молодці. Вони взяли цей урок після 1:7. Для нас сьогодні інформативно цей матч багато підказав. В майбутньому нам буде простіше, варіюватимемо. У нас є можливість міняти тактику протягом гри.

Ми зараз не в змозі конкурувати кадрово з Іспанією. Але ми виграли всю боротьбу, підбирали м'ячі. Ми хотіли виграти і виграли. Гра без м'яча була основним принципом сьогоднішньої перемоги.

Ми знали, що будемо без м'яча. Знали, що вони залишать нам шанси. Нам треба було рухатися, перекривати, створювати чисельну перевагу. Колосальна робота.

Читайте також: Збірна України обіграла іспанців у матчі Ліги націй УЄФА

Хтось повинен в збірній задуматися, є конкуренція. Дуже багато позитивних моментів. Командна гра і самовіддача - складові успіху», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України обіграла в Лізі націй Іспанію 1:0. Наша команда набрала 6 очок і посідає в групі 3-є місце.