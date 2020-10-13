Україна - Іспанія. Текстова трансляція
Україна - Іспанія
0:0
13 жовтня 2020 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок матчу - о 21.45. Температура повітря +16С.
Ласкаво просимо на поєдинок четвертого туру Ліги націй УЄФА-2020/21, в якому зустрічаються національні збірні України та Іспанії.
Стартові склади: (за 1 годину до початку матчу):
Україна - .
Головний тренер - Андрій Шевченко.
Іспанія - .
Головний тренер - Луїс Енріке.
Арбітр - Павел Гіль (Польща).
*********************
У паралельному матчі групи 4 Ліги А збірна Німеччини в Кельні приймає команду Швейцарії.
Нагадаємо, у нинішньому розіграші Ліги націй підопічні Андрія Шевченка переграли у Львові швейцарців (2:1), зазнавши поразки у Мадриді від іспанців (0:4) та у Києві від німців (1:2).
Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.
Зазначимо, що у зустрічах з Іспанією "синьо-жовті" поки жодного разу не перемогли - одна нічия при п'яти поразках.
Фото: Dynamo.kiev.ua.