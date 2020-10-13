Україна - Іспанія. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу Ліги націй УЄФА між футболістами національних збірних України та Іспанії

Україна - Іспанія

0:0

13 жовтня 2020 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок матчу - о 21.45. Температура повітря +16С.

Ласкаво просимо на поєдинок четвертого туру Ліги націй УЄФА-2020/21, в якому зустрічаються національні збірні України та Іспанії.

Стартові склади: (за 1 годину до початку матчу):

Україна - .

Головний тренер - Андрій Шевченко.

Іспанія - .

Головний тренер - Луїс Енріке.

Арбітр - Павел Гіль (Польща).

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У паралельному матчі групи 4 Ліги А збірна Німеччини в Кельні приймає команду Швейцарії.

Нагадаємо, у нинішньому розіграші Ліги націй підопічні Андрія Шевченка переграли у Львові швейцарців (2:1), зазнавши поразки у Мадриді від іспанців (0:4) та у Києві від німців (1:2).

Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

Зазначимо, що у зустрічах з Іспанією "синьо-жовті" поки жодного разу не перемогли - одна нічия при п'яти поразках.

Фото: Dynamo.kiev.ua.