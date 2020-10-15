За вихід в ЛЧ «Динамо» отримало 3 млн доларів преміальних

Премії отримають футболісти, тренери і персонал.

Гравці, тренери та персонал «Динамо» отримають від керівництва клубу 3 мільйони доларів преміальних за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів, повідомив журналіст телеканалу «Футбол» Ігор Бурбас.

Команда Мірчі Луческу подолала два раунди кваліфікації Ліги чемпіонів. Спершу кияни обіграли нідерландський АЗ (2:0), а потім пройшли бельгійський «Гент» (2:1, 3:0).

«Динамо» стартує в ЛЧ 20 жовтня домашнім матчем проти «Ювентуса». На зустрічі будуть присутні глядачі. Інші суперники киян в групі – «Барселона» і «Ференцварош».