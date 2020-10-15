Матч Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Ювентус" пройде з глядачами
Укрінформ
Футбольний поєдинок стартового туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" (Київ, Україна) - "Ювентус" (Турин, Італія) відбудеться 20 жовтня з глядачами на трибунах НСК "Олімпійський".
Як повідомляє пресслужба столичного клубу, МОЗ України задовольнив прохання ФК "Динамо" і вважає можливим присутність уболівальників, передає Укрінформ.
Стадіон може бути заповнений на 30 відсотків від загальної кількості уболівальників, яких здатна вмістити арена.
"Рішення щодо залучення глядачів на матчі Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Барселона" (24 листопада) та "Динамо" - "Ференцварош" (8 грудня) Міністерство охорони здоров'я України прийме не раніше ніж за 15 днів до проведення поєдинків", - зазначається у повідомленні.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.