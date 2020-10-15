Матч Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Ювентус" пройде з глядачами

Футбольний поєдинок стартового туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" (Київ, Україна) - "Ювентус" (Турин, Італія) відбудеться 20 жовтня з глядачами на трибунах НСК "Олімпійський".

Як повідомляє пресслужба столичного клубу, МОЗ України задовольнив прохання ФК "Динамо" і вважає можливим присутність уболівальників, передає Укрінформ.

Стадіон може бути заповнений на 30 відсотків від загальної кількості уболівальників, яких здатна вмістити арена.

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"Рішення щодо залучення глядачів на матчі Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Барселона" (24 листопада) та "Динамо" - "Ференцварош" (8 грудня) Міністерство охорони здоров'я України прийме не раніше ніж за 15 днів до проведення поєдинків", - зазначається у повідомленні.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.