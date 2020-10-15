Міжнародні аудитори оцінили роботу УАФ з ліцензування футбольних клубів

Українська асоціація футболу успішно пройшла щорічний оглядовий аудит.

Проверку провела незалежна міжнародна аудиторська компанія Societe Generale de Surveillance (SGS), яку залучив Союз європейських футбольних асоціацій, повідомляє пресслужба УАФ.

"Міжнародні аудитори відзначили системний підхід та своєчасне виконання Українською асоціацією футболу усіх вимог системи ліцензування клубів на сезон-2020/2021 в умовах пандемії COVID-19. УАФ уважно слідкує за тенденціями клубного футболу та імплементує зміни у вимогах системи ліцензування клубів УЄФА на національному рівні, виконуючи функцію ліцензіара щодо всіх футбольних клубів України на основі делегованих повноважень УЄФА", -зазначається у повідомленні.

УАФ і надалі приділятиме належну увагу якісному управлінню системою ліцензування клубів та висловлює впевненість, що система ліцензування є важливою складовою системного й послідовного розвитку футболу в Україні.

Фото: uaf.ua.