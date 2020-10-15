Тренерський штаб збірної отримав досвід, як грати із грандами – Єзерський

На черговому засіданні Експерт-клубу Parimatch обговорили останні матчі збірної.

Сьогодні, 15 жовтня, відбулося чергове засідання Експерт-клубу організованого за підтримки компанії Parimatch в приміщенні PMHUB. Запрошені експерти разом з журналістами обговорювали гру збірної України в останніх трьох матчах, повідомляє Укрінформ.

Тренер молодіжної збірної України та колишній футболіст Володимир Єзерський на засіданні Експерт-клубу Parimatch заявив, що збірна по праву отримала можливість грати із грандами світового футболу, а тренерський штаб збірної України здобув важливий досвід гри з топ-збірними та навчився змінювати свою гру за потреби.

«Я завжди підтримуватиму голкіперів. Бущан показав високий рівень воротаря в психологічному плані. Пропустити може кожен, але зібратися після невдач – це дуже важливо. Він став опорою, на яку оперлися молоді гравці», – висловився голкіпер «Шахтаря» та збірної України Андрій П’ятов про героя матчу з Іспанією Георгія Бущана.

Крім цього, експерти зійшлися на думці, що на результати збірної вплинула і кадрова ситуація. Насамперед, спалах коронавірусу в «Шахтарі». «За всіма нормативними документами, інші гравці «Шахтаря» мали б бути викликані. Але ми прийняли важке рішення залишити весь «Шахтар» на карантині», – пояснив лікар збірної України Максим Бецько.