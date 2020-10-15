Лунін може дебютувати за «Реал» в матчі проти «Кадісу»

Український воротар підмінятиме Тібо Куртуа, який днями відновився після травми.

Андрій Лунін може дебютувати в складі «Реала» в суботньому матчі чемпіонату Іспанії проти «Кадіса», повідомляє AS.

Головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан роздумує над тим, щоб випустити українського голкіпера в основному складі і надати відпочинок Тібо Куртуа, який днями відновився після травми.

Сам Лунін минулого тижня залишив розташування збірної України після позитивного тесту на COVID-19. Повторний тест дав негативний результат.

Українець перейшов в «Реал» влітку 2018 року, проте так і не зіграв жодного офіційного матчу за клуб. Ігрову практику Лунін отримував, виступаючи на правах оренди за «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо».

Матч 6-го туру іспанської Ла Ліги «Реал» - «Кадіс» зіграють 17 жовтня, початок – о 19:30.

Фото: AS