Суперліга: «Прометей» обіграв «Одесу»

Перша перемога «Прометея» в сезоні, третя поразка одеситів.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В черговий ігровий день «Прометей» (Кам’янське) переміг на своєму майданчику «Одесу» - 68:55, повідомляє Укрінформ.

Одесити виграли в Кам'янському першу половину матчу. Вирішальний ривок господарі здійснили в третій чверті, вигравши її з різницею в 10 очок. У підсумку, «Прометей» переміг – 68:55. Найрезультативніший гравець матчу: Маркіз Рід («Прометей») – 21.

Як повідомляв Укрінформ, чинний чемпіон країни – «Дніпро» стартував в новому сезоні з важкої домашньої перемоги над «Черкаськими Мавпами» - 85:78.

Фото: сайт ФБУ