Віта Семеренко одужала від коронавірусу і полетіла на збір

Віта Семеренко одужала від коронавірусу і полетіла на збір

Укрінформ
Українська біатлоністка Віта Семеренко одужала від коронавірусу.

Як повідомляє у Facebook прес-служба Федерації біатлону України, чемпіонка Олімпіади-2014 здала другий негативний тест і вилетіла на збір національної команди до Австрії, передає Укрінформ.

На початку жовтня Семеренко заразилася коронавірусом і не поїхала зі збірною України до Рупольдінга (Німеччина).

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Підготовка збірної України до біатлонного сезону нині проходить в австрійському Рамзау. 

Сезон стартує 27 листопада у Контіолахті (Фінляндія).

Фото: facebook.com/biathlon.com.ua.

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