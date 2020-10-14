Віта Семеренко одужала від коронавірусу і полетіла на збір

Українська біатлоністка Віта Семеренко одужала від коронавірусу.

Як повідомляє у Facebook прес-служба Федерації біатлону України, чемпіонка Олімпіади-2014 здала другий негативний тест і вилетіла на збір національної команди до Австрії, передає Укрінформ.

На початку жовтня Семеренко заразилася коронавірусом і не поїхала зі збірною України до Рупольдінга (Німеччина).

Підготовка збірної України до біатлонного сезону нині проходить в австрійському Рамзау.

Сезон стартує 27 листопада у Контіолахті (Фінляндія).

Фото: facebook.com/biathlon.com.ua.