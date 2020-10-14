Віта Семеренко одужала від коронавірусу і полетіла на збір
Укрінформ
Українська біатлоністка Віта Семеренко одужала від коронавірусу.
Як повідомляє у Facebook прес-служба Федерації біатлону України, чемпіонка Олімпіади-2014 здала другий негативний тест і вилетіла на збір національної команди до Австрії, передає Укрінформ.
На початку жовтня Семеренко заразилася коронавірусом і не поїхала зі збірною України до Рупольдінга (Німеччина).
Підготовка збірної України до біатлонного сезону нині проходить в австрійському Рамзау.
Сезон стартує 27 листопада у Контіолахті (Фінляндія).
Фото: facebook.com/biathlon.com.ua.