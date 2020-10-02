У Віти Семеренко коронавірус, вона не полетіла на збір до Німеччини
Віта Семеренко здала позитивний тест на коронавірус. Біатлоністка не полетіла зі збірною України на збір в Рупольдинг, але приєднається до команди після свого одужання, повідомляє XSport.
У свою чергу, другий негативний тест на коронавірус здав капітан чоловічої команди Дмитро Підручний. Таким чином, перший позитивний тест біатлоніста не підтвердився.
Всього в Рупольдинг в складі першої команди полетіли сім біатлоністів і п'ять біатлоністок:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк
Жінки: Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Катерина Бех, Юлія Журавок.
У Німеччині збірна тренуватиметься до 10 жовтня, після чого відправиться до австрійського Рамзау.
Перший етап Кубка світу в новому сезоні стартує 27 листопада в фінському Контіолахті. Там же відбудеться і другий етап (30 листопада - 6 грудня).