У Віти Семеренко коронавірус, вона не полетіла на збір до Німеччини

У Дмитра Підручного коронавірус не підтвердився.

Віта Семеренко здала позитивний тест на коронавірус. Біатлоністка не полетіла зі збірною України на збір в Рупольдинг, але приєднається до команди після свого одужання, повідомляє XSport.

У свою чергу, другий негативний тест на коронавірус здав капітан чоловічої команди Дмитро Підручний. Таким чином, перший позитивний тест біатлоніста не підтвердився.

Читайте також: Український біатлоніст Підручний здав позитивний тест на коронавірус

Всього в Рупольдинг в складі першої команди полетіли сім біатлоністів і п'ять біатлоністок:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

Жінки: Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Катерина Бех, Юлія Журавок.

Читайте також: Збірні України з біатлону проведуть тренування у Німеччині та Австрії

У Німеччині збірна тренуватиметься до 10 жовтня, після чого відправиться до австрійського Рамзау.

Перший етап Кубка світу в новому сезоні стартує 27 листопада в фінському Контіолахті. Там же відбудеться і другий етап (30 листопада - 6 грудня).