Український біатлоніст Підручний здав позитивний тест на коронавірус

28-річний український біатлоніст Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус і пропустить шоу-гонку City Biathlon у Вісбадені (Німеччина).

Про це Підручний повідомита у своєму Instagram.

"Моя поїздка до Вісбадена та участь у гонці City Biathlon скасовується. Сьогодні отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Тому змушений бути на самоізоляції. Відчуваю себе чудово, ніяких симптомів немає. Сподіваюся, що найближчим часом зможу розпочати тренування й продовжити тренувальні збори з командою", - написав біатлоніст.

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Шоу-гонка City Biathlon пройде 27 вересня.

Фото: biathlon.com.ua.