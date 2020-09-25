Український біатлоніст Підручний здав позитивний тест на коронавірус
Укрінформ
28-річний український біатлоніст Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус і пропустить шоу-гонку City Biathlon у Вісбадені (Німеччина).
Про це Підручний повідомита у своєму Instagram.
"Моя поїздка до Вісбадена та участь у гонці City Biathlon скасовується. Сьогодні отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Тому змушений бути на самоізоляції. Відчуваю себе чудово, ніяких симптомів немає. Сподіваюся, що найближчим часом зможу розпочати тренування й продовжити тренувальні збори з командою", - написав біатлоніст.
Шоу-гонка City Biathlon пройде 27 вересня.
Фото: biathlon.com.ua.