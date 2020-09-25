Збірні України з біатлону проведуть тренування у Німеччині та Австрії

Визначилися склади чоловічої та жіночої збірних України на тренувальні збори у Німеччині та Австрії.

Як розповів головний тренер збірної Юрай Санітра, до складу чоловічої команди увійшли Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Тарас Лесюк, повідомляє "Суспільне Спорт".

Жіноча збірна України - Віта Семеренко, Валя Семеренко, Катерина Бех, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Юлія Журавок.

Юлія Джима готується до сезону у Словенії під керівництвом Уроша Велепца.

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Анастасія Меркушина, за словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, відправиться на зарубіжний не з 1 жовтня, а з 1 листопада.

На фото: Юрай Санітра/suspilne.media.