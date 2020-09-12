IBU скасував і переніс важливі старти біатлонного сезону

У календарі біатлонних змагань майбутнього сезону відбулися зміни.

Як повідомив Міжнародний союз біатлону (IBU), скасовані юніорський Кубок IBU і чемпіонат Європи серед юніорів, передає Укрінформ.

Юніорський чемпіонат світу пройде відповідно до графіка - в австрійському Обертілліазі з 24 лютого по 7 березня 2021 року.

Що стосується дорослих, то етапи Кубка IBU, заплановані на листопад-грудень, перенесено на січень. Зроблено це для того, щоб захистити здоров'я спортсменів і всіх учасників.

Етапи Кубка світу Міжнародний союз біатлоністів планує зберегти в повному обсязі, включаючи чемпіонат світу в словенській Поклюці, який пройде з 9 по 21 лютого 2021 року.

Новий календар змагань буде опублікований після вересневого засідання виконкому. На ньому 26-27 вересня обговорять і можливі зміни в запланованій програмі Кубка світу в листопаді-грудні.

Фото: IBU.