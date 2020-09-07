Валя Семеренко поїде на шоу-гонку до Вісбадена

34-річна біатлоністка збірної України Валя Семеренко може стати учасницею шоу-гонки в німецькому Вісбадені.

Як повідомляє XSport, Семеренко запросили до Німеччини в якості запасної. Вона виступить, якщо хтось відмовиться від участі, що цілком ймовірно в умовах пандемії, передає Укрінформ.

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Шоу-гонка в Вісбадені відбудеться 27 вересня. У чоловічій гонці точно виступить капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний.

Фото: biathlon.com.ua.