Підручний отримав квартиру в Тернополі

Чемпіон світу-2019 в гонці переслідування український біатлоніст Дмитро Підручний отримав від держави однокімнатну квартиру розміром 39,4 квадратних метра в новобудові в новому районі Тернополя.

Про це сам спортсмен розповів на своїй сторінці в Instagram, передає Укрінформ.

"До святкування дня міста Тернополя з рук міського голови отримав сертифікат на квартиру! Спасибі всім, хто допоміг і посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене і молодих спортсменів, які бачать, що держава підтримує і цінує наші досягнення! Вона дає нові сили рухатися вперед і отримувати нові нагороди для нашої батьківщини і Тернопільщини", - написав Підручний.

До цього моменту Підручний з дружиною і двома дітьми проживав в квартирі, яка належить його батькам.

Нині біатлоніст разом зі збірною України проводить контрольні гонки на тренувальних зборах.

Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi.