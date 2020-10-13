УАФ скоротила квоту вболівальників на матчі Україна – Іспанія до 15%
Укрінформ
На трибуни пропустять 11 тисяч вболівальників, власникам решти квитків повернуть гроші.
Українська асоціація футболу (УАФ) скоротила дозволену кількість уболівальників на матчі Ліги Націй з 30 до 15% від місткості НСК «Олімпійський», повідомляє сайт УАФ.
Рішення ухвалили за результатами термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій в Києві. Скорочення затвердили через епідеміологічну ситуацію в місті.
Дійсними залишилися перші 15% проданих квитків (близько 10 тисяч). Решту квитків анулювали, власникам компенсують повну вартість.
Матч Україна - Іспанія відбудеться сьогодні, початок – 21:45, реалізовано близько 11 тисяч квитків.