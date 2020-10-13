Збірна України сьогодні зійдеться з іспанцями в Лізі націй УЄФА

Національна збірна України з футболу у вівторок, 13 жовтня, проведе четвертий поєдинок групового етапу Ліги націй УЄФА, в якому в Києві зустрінеться з командою Іспанії.

Гру Україна - Іспанія, яка пройде на НСК "Олімпійський", покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок поєдинку о 21.45.

Українсько-іспанське протистояння обслуговуватиме бригада арбітрів з Польщі, яку очолює 44-річний Павел Гіль.

У паралельному матчі четвертої групи Ліги А збірна Німеччини в Кельні прийматиме команду Швейцарії.

Тренування збірної України / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Нагадаємо, у нинішньому розіграші Ліги націй підопічні Андрія Шевченка переграли у Львові Швейцарію (2:1), зазнавши поразок у Мадриді від іспанців (0:4) та у Києві від німців (1:2).

Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

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Відзначимо, що за всю історію зустрічей проти Іспанії "синьо-жовті" поки жодного разу не перемогли - одна нічия при п'яти поразках.

Фото: Getty Image.