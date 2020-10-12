Матч 8-го туру УПЛ «Дніпро-1» - «Динамо» перенесли до Києва
Укрінформ
УПЛ задовольнило прохання київського клубу, який хоче краще підготуватися до матчів ЛЧ.
Українська прем’єр-ліга перенесла матч 8-го туру чемпіонату України «Дніпро-1» - «Динамо» до Києва, повідомляє сайт УПЛ.
Київський клуб просив лігу перенести зустріч в столицю. Перенесення підтримав і «Дніпро-1».
Матч відбудеться 31 жовтня на НСК «Олімпійський». Ймовірно, перенесення пов'язане з двома виїзними матчами «Динамо» в Лізі чемпіонів проти «Ференцвароша» 28 жовтня і «Барселони» 4 листопада.
У 21-му турі команди проведуть очну зустріч в Дніпрі. Базова дата - 10 квітня.