Скаути «Мілана» переглядали Миколенка в матчах за збірну

«Динамо» оцінює Миколенка в 12 млн євро.

Скаути «Мілана» спостерігали за матчами збірної України проти Франції (1:7) і Німеччини (1:2), повідомляє Calciomercato.

Особлива увага була прикута до захисника «Динамо» Віталія Миколенка. «Мілану» подобається його здатність грати центрального захисника, а також поєднання техніки та фізичних даних. Гравець провів перший тайм проти Франції і повний матч з Німеччиною.

Раніше неодноразово з'являлася інформація про інтерес «Мілана» до українського захисника.

«Динамо» оцінює Миколенка в 12 млн євро. У минулому сезоні захисник зіграв в 23 матчах «Динамо» в УПЛ, де забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.