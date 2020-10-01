Миколенко та Шапаренко підписали нові контракти з "Динамо"

21-річні футболісти київського "Динамо" Віталій Миколенко та Микола Шапаренко уклали нові контракти зі столичним клубом.

Як повідомляє пресслужба ФК "Динамо", термін дії нової угоди захисника Миколенка розрахований на п'ять років, передає Укрінформ.

Віталій є вихованцем академії київського "Динамо", у системі якої перебуває з 2012 року. За першу команду "біло-синіх" виступає з 2017-го, провів 81 матч у всіх турнірах і віздначився 5-ма голами.

Нова угода півзахисника Шапаренка також діє до 2025 року. Микола - вихованець футбольної академії маріупольського "Іллічівця". Дебютував у дорослому футболі саме в цій команді.

Читайте також: Збірна Франції з футболу назвала склад на товариський матч з Україною

Перейшов до київського "Динамо" 2015 року, а за першу команду "біло-синіх" виступає з 2017-го. Хавбек Провів 80 офіційних ігор за "Динамо" і забив 12 м’ячів.

На фото: Микола Шапаренко/fcdynamo.kiev.