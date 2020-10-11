Надаль став 13-разовим переможцем "Ролан Гаррос"
Укрінформ
Перемогою другої "ракетки" світу іспанця Рафаеля Надаля завершився у Парижі 119-й Відкритий чемпіонат Франції з тенісу - "Ролан Гаррос" (загальний призовий фонд - €38 млн).
Вирішальний поєдинок у чоловічому одиночному розряді турніру серії Grand Slam у неділю, 11 жовтня, Надаль виграв у першого номера світової класифікації серба Новака Джоковича з рахунком 6:0, 6:2, 7:5, повідомляє Укрінформ.
Фінал тривав 2 години 45 хвилин.
Надаль втретє поспіль захистив титул, здобувши на "Ролан Гаррос" 13-ту перемогу в кар'єрі (2005-08, 2010-14, 2017-20 рр.).
Загалом на рахунку Надаля 20 виграних турнірів серії Grand Slam.
Фото: Getty Images.