"Чорноморець" на останніх секундах уник поразки від "Полісся" у Житомирі

Футболісти одеського "Чорноморця" продовжили до шести матчів безпрограшну серію у чемпіонаті України-2020/21 серед команд Першої ліги.

У черговому поєдинку національної першості "Чорноморець" в Житомирі у доданий час врятувався від поразки "Поліссю" - 1:1, повідомляє Укрінформ.

У житомирян відразу після перерви відзначився Андрій Власюк, який забив м'яч на 49-й хвилині. Зрівняв рахунок орендований "моряками" у київської "Оболоні" півзахисник Артем Ковбаса (90+4).

"Чорноморець" продовжує лідирувати у Першій лізі, набравши 12 очок після 6-ти ігор. "Полісся", яке також йде без поразок (1 перемога при 4-х нічиїх), ділить шосте місце - 7 очок (після 5-ти матчів).

16 жовтня "Чорноморець" прийматиме кременчуцький "Кремень", а "Полісся" на Сумщині зійдеться з "Альянсом" з Липової Долини.

Фото: ua-football.com.