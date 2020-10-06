Перша ліга: "Чорноморець" не зміг у більшості перемогти "Прикарпаття"

Футболісти одеського "Чорноморця" зіграли в гостях унічию (1:1) з командою "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) у заключному матчі 5-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

М'яч на івано-франківському міському стадіоні "Рух" у господарів забив Назарій Воробчак (3-тя хвилина). У складі команди Сергія Ковальця голом відзначився Віктор Лиховидько (31), повідомляє Укрінформ. На 53-й хвилині у складі "Прикарпаття" вилучений з поля Роман Барчук. Результати інших матчів 5-го туру: "Металіст 1925" (Харків) - "Полісся" (Житомир) - 0:0, "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Нива" (Тернопіль) - 4:1, "Авангард" (Краматорск) - "Миколаїв" - 0:1, "Верес" (Рівне) - "Кремінь" (Кременчук) - 2:1, "Волинь" (Луцьк) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 2:1, Зустрічі "Оболонь" (Київ) - ВПК-"Агро" (Шевченківка) та "Альянс" (Липова Долина) - "Кристал" (Херсон) перенесені. Поєдинки 6-го туру заплановані на 10-11 жовтня. Читайте також: "Динамо" заявило Гармаша і Клейтона на сезон футбольного чемпіонату України Становище лідерів Першої ліги: "Чорноморець" - 11 (5), "Металіст 1925" - 11 (5), "Гірник-Спорт" - 10 (4), "Верес" - 7 (4), "Альянс" - 7 (4), "Кремінь" - 7 (5). Фото: fc.if.ua.